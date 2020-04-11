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TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDi

SOKAĞA çıkma yasağının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

11.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:00
TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDi

SOKAĞA çıkma yasağının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

İstanbul'un sembol meydanı sessizliğe büründü.  Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görevliler dışında kimse yer almıyor. Meydan ve caddedeki durum havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel
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