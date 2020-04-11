Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan fotoğraflandı
SOKAĞA çıkma yasağının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan fotoğraflandı.
11.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:06
SOKAĞA çıkma yasağının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan fotoğraflandı.
İstanbul'un sembol meydanı sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görevliler dışında kimse yer almıyor. Meydan ve caddedeki durum havadan fotoğraflandı.
Kaynak: DHA
Etiketler: İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel