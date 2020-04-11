SOKAĞA çıkma yasağının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan fotoğraflandı.

İstanbul'un sembol meydanı sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görevliler dışında kimse yer almıyor. Meydan ve caddedeki durum havadan fotoğraflandı.