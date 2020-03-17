TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE KEPENKLER İNDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelgenin ardından Taksim'de bulunan kafeterya ve nargile kafelerin kapandığı ayrıca caddedeki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.
17.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:14
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelgenin ardından Taksim 'de bulunan kafeterya ve nargile kafelerin kapandığı ayrıca caddedeki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.
Koranavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet gösteren mekanların dün gece itibariyle geçici bir süre olarak kapatılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Taksim ve İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren kafeterya ve nargile kafelerde kapandı. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekanların boş kaldığı görüldü. İnsan yoğunluğunun azalmasına fırsat bilen bir vatandaşın İstiklal Caddesi'nde scooter kullanması ise dikkat çekti.
UMARIM GÜZEL VE HUZURLU GÜNLER BİR AN ÖNCE GELİR
Taksim'de kafeterya işleten Serkan Mehmetoğlu, Dün geceden itibaren kapalıyız. Büyük zararımız var. Sezon kapandı, turist gelmiyor. Yaklaşık 50 bin lira kiramız var. 15'e yakın personelimiz var. Günlük ücretlerini veremiyoruz. Şuanda evlerinde oturuyorlar. Virüsün küresel bir etkisi var ama ülkemize neden bu kadar yandığını anlamıyorum. Güzel ve huzurlu günler bir an önce gelir, eski haline döneriz. Caddeden turist geçmiyor. Normal şartlarda sabah 10.00'dan beri dolan yerlerde kimse yok ifadelerini kullandı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, maske ve eldiven takarak koronavirüse karşı önlem almayı da ihmal etmedi.
Koranavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet gösteren mekanların dün gece itibariyle geçici bir süre olarak kapatılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Taksim ve İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren kafeterya ve nargile kafelerde kapandı. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekanların boş kaldığı görüldü. İnsan yoğunluğunun azalmasına fırsat bilen bir vatandaşın İstiklal Caddesi'nde scooter kullanması ise dikkat çekti.
UMARIM GÜZEL VE HUZURLU GÜNLER BİR AN ÖNCE GELİR
Taksim'de kafeterya işleten Serkan Mehmetoğlu, Dün geceden itibaren kapalıyız. Büyük zararımız var. Sezon kapandı, turist gelmiyor. Yaklaşık 50 bin lira kiramız var. 15'e yakın personelimiz var. Günlük ücretlerini veremiyoruz. Şuanda evlerinde oturuyorlar. Virüsün küresel bir etkisi var ama ülkemize neden bu kadar yandığını anlamıyorum. Güzel ve huzurlu günler bir an önce gelir, eski haline döneriz. Caddeden turist geçmiyor. Normal şartlarda sabah 10.00'dan beri dolan yerlerde kimse yok ifadelerini kullandı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, maske ve eldiven takarak koronavirüse karşı önlem almayı da ihmal etmedi.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE KEPENKLER İNDİ
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel
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