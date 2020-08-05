TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ’NDE POLİSTEN KADINLARA ’KADES’ BİLGİLENDİRMESİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bilgilendirme broşürü dağıtarak kadınlara karanfil verdi.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kadına karşı Şiddetin Önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak karanfil verdi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, İstiklal Caddesi'ne gelen kadınlara dağıtıldı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiğini belirten polis memuru, "İstanbul İl Emniyet Müdürümüzün emriyle, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünden geliyoruz. Kadınlarımız için KADES adlı bir uygulamamız var. Bu uygulama kadına karşı her türlü şiddeti engellemek için kadınlarımıza hazırlığımız bir proje. Akıllı telefonlarınıza bu uygulamayı indirdikten sonra, uygulama üzerinde bulunan acil arama butonuna bastığınız zaman, konumunuz tespit edilerek beş dakika içerisinde olaya müdahale edip yaşadıkları zor durumdan kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.

KEŞKE UYGULAMAYA GEREK KALMASA

Türkiye'de kullanılan KADES uygulamasını olumlu bulan yurtdışında yaşayan bir kadın," Bu uygulamadan haberim yoktu. Ancak güzel bir uygulama. Bence çok gerekli. Türkiye'de böyle bir uygulamanın olmasına çok sevindim" dedi. Kadına karşı şiddeti durdurmaya yönelik atılan adımlardan dolayı mutlu olduğunu belirten bir başka kadın ise," Uygulamadan haberdar değilim, ilk defa duydum. Yapılan çalışmayı olumlu buluyorum ancak keşke buna gerek kalmasa. Bir adım atılmış olmasına sevindim" şeklinde konuştu.