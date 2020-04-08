TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'daki koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi günlerdir boş. Meydan ve İstiklal Cadesi'ndeki son durum havadan görüntülendi.
08.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:57
İSTANBUL'daki koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi günlerdir boş. Meydan ve İstiklal Cadesi'ndeki son durum havadan görüntülendi. 1 ay öncesine kadar yürümenin bile zor olduğu İstiklal Caddesi'nde kimsenin olmadığı görülüyor. Taksim Meydanı ise güvercinlere kalmış durumda.
Görüntü Dökümü:
-----Havadan görüntülerle Taksim ve İstiklal Caddesi
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Kaynak: DHA
Etiketler: İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel