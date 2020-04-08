Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki son durum havadan fotoğraflandı
İSTANBUL'daki koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi günlerdir boş. Meydan ve İstiklal Cadesi'ndeki son durum havadan fotoğraflandı.
08.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:19
İSTANBUL'daki koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi günlerdir boş. Meydan ve İstiklal Cadesi'ndeki son durum havadan fotoğraflandı. 1 ay öncesine kadar yürümenin bile zor olduğu İstiklal Caddesi'nde kimsenin olmadığı görülüyor. Taksim Meydanı ise güvercinlere kalmış durumda.
Kaynak: DHA
Etiketler: İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel