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Taksim Meydanı ve Ortaköy'de yılbaşı hazırlıkları

TAKSİM Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı getirilen demir bariyerler meydan çevresine yerleştirildi.

31.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:12 Taksim Meydanı ve Ortaköy'de yılbaşı hazırlıkları
TAKSİM Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı getirilen demir bariyerler meydan çevresine yerleştirildi. Bunun yanı sıra Boğazı'nda gerçekleştirilecek havai fişek gösterisi içinde Ortaköy Meydanı'nda platform kuruldu.

Yeni yıla saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yeni yıla daha saatler olmasına rağmen kalabalıklaştığı görüldü. Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyen vatandaş ve turistler ise soğuk ve yağışlı hava aldırış etmeden sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim'i doldurdu.

kutlamalarının bir diğeri adresi Ortaköy Meydanı'nda ise İstanbul Boğazı'nda yapılacak havai fişek gösterisi için platform kurulduğu gözlendi.

 


- İstanbul

Ortaköy Meydanı, İstanbul, Yılbaşı, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA

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