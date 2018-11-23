Taksim Sanat, İbb Resim Koleksiyonu Sergisi ile Açılacak

23 Kasım 2018 Cuma 16:45



23 Kasım 2018 Cuma 16:45

Taksim Meydanı metro girişindeki eski İstanbul Kitapçısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Taksim Sanat" adıyla yeni bir sanat merkezine dönüştürüldü.Taksim Sanat'ın açılışı, İBB Resim Koleksiyonu seçkisinin sunulduğu "Resmemaneti" isimli sergiyle 27 Kasım'da yapılacak.Sergide, İBB Resim Koleksiyonu seçkisi ile birlikte Sezer Tansugˆ'un 1993'ten 43 ressam arkadaşıyla gerc¸ekles¸tirdigˆi "Geleneksel Kültüre Çağdaş¸ Yorum '66 Kare' " projesinin tamamı sergilenecek.Resmemaneti Sergisi'nde, eserlerden büyük bir seçkinin yer aldığı, sanatçılara, sanat tarihçilerine, araştırmacılara ve sanatseverlere kaynak oluşturması amaçlanan Resmemaneti kataloğu da yer alacak.Mehmet Lütfi Şen'in küratörlüğünü üstlendiği sergi ve katalogda koleksiyonları, üslupları ve o¨zgu¨nlu¨kleriyle uluslararası sanat camiasında şöhret kazanan Türk ressamların yağlı boya, sulu boya, gravür teknikleriyle meydana getirdikleri portre, natürmort, manzara ve farklı temaları içeren resimler görülebilecek.Taksim Sanat'ın içinde üç ayrı kitaplığın bulunduğu, Kültür AŞ'nin işleteceği bir Kitap Kafe de yer alacak.