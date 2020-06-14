TAKSİM VE EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE JANDARMANIN 181'İNCİ YIL KUTLAMASI

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 181'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı ve Edirnekapı Şehitliği'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

14.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:34
JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 181'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı ve Edirnekapı Şehitliği'de düzenlenen törenlerle kutlandı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Tören, Tuğgeneral Köroğlu tarafından anıta çelenk konulmasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Taksim Camii'nin kubbesinde çalışan işçilerin İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.
Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne geldi. Burada düzenlenen törende de Kemerburgaz Merkez Camisi İmam Hatibi Yahya Kızılhan tarafından dua okundu. Daha sonra Tuğgeneral Köroğlu ve beraberindeki heyet, kabirlerin başında dua ederek karanfil ve gül bıraktı. Törende ayrıca bir şehit annesi, oğlunun mezarına jandarmanın renklerini temsil eden çiçekler bıraktı. TAKSİM VE EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NDE JANDARMANIN 181’İNCİ YIL KUTLAMASI

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Anıtı, Jandarma, Taksim, Güncel, Haber

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