Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle her gün yerli ve yabancı turisttin akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinin boş hali havadan görüntülendi.

26.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:51
Dünyayı saran korona virüs nedeniyle her gün yerli ve yabancı turisttin akınına uğrayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinin boş hali havadan görüntülendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle İstanbul adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi virüs nedeniyle bomboş kaldı. Birkaç vatandaşın yürüdüğü meydan ve caddedeki tarihi yoğunluk düşüşü ise havadan görüntülendi.
(Doğan Can Cesur/İHA) Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel

Haberin Videosu :

Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Taksim ve İstiklal Caddesi boş kaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD’li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı Haberler
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı
’Biz de yardıma hazırız’ diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı Haberler
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
İspanya’da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm Haberler
İspanya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haberler
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza

Son Dakika Güncel Haberleri

14:18: İslahiye'de eczanede şeritli koronavirüs önlemi - Haber 14:18: Sason'da korona virüs önlemleri kapsamında hijyen denetimleri arttırıldı - Haber 14:17: Şehit Karataş son yolculuğuna uğurlandı - Haber 14:17: İşaret diliyle evde kal çağrısı yaptı, Bakan Gül'den ona destek geldi - Haber 14:16: Niğde'de hükümlüler günlük 20 bin adet maske üretiyor - Haber 13:57: Bir polis memuru Manisa Otogarı'nda yaşlı adama bağırdı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber 12:59: 150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı - Haber 12:58: "Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler