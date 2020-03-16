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TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ersan SAN / İSTANBUL DHAİstanbul'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

16.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:58
TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

İstanbul 'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan ve yerden görüntüler


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel

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