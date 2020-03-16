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Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi

İSTANBUL'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

16.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:06
Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi
İSTANBUL'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde az sayıda kişinin olduğu görüldü.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel

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