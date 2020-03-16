TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
(Tür: İstanbul)
16.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:11
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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