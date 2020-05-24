TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE 65 YAŞ ÜSTÜ YOĞUNLUĞU

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 65 yaş ve üstü vatandaşlarla doldu.

24.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:18
TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 65 yaş ve üstü vatandaşlarla doldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 3'üncü defa sokağa çıktı. Saat 14: 00'dan 20: 00'a kadar izinli olarak sokağa çıkanlardan bazıları Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaparken bazıları da arkadaşlarıyla buluşup sohbet etti. Koşu yapanlar da kameraya yansıdı. Turgay Bozdemir, "Bu dönemde sokağa çıkmamak güzel, bizim gibi yaşlılar için haftada bir iyi oluyor. İlk çıktığımda ayaklarım tutuldu. Bu bayram sokağa çıkmanın yasaklanması iyi oldu. Herkes sokağa çıksa hastalık daha da ilerleyecek, o ona sarılacak akraba ziyareti derken, bu yasak iyi oldu. 74 yaşındayım, 52 yıldır İstanbul'dayım ben böyle bir bayram hiç görmedim hiç de bu kadar eve kapanmamıştım. İnşallah 5-10 güne her şey daha iyi olur" diye konuştu. TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ’NDE 65 YAŞ ÜSTÜ YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Koronavirüs, Taksim, Güncel, Haber

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