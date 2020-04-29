Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sakinliğe gömülen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havaların ısınmasıyla hareketlendi.

29.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:51
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sakinliğe gömülen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havaların ısınmasıyla hareketlendi.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uyan vatandaşlar nedeniyle İstanbul'da insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Ancak havaların ısınmasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini cadde ve sokaklara attı. Çoğu iş yerinin kapalı olmasına rağmen İstiklal Caddesi'nin yoğunluğu gözlerden kaçmadı.
İstiklal Caddesi'nde kimi vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yaparken kimi vatandaşların ise hiçbir tedbir almadan dolaşmaları dikkat çekti. TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ’NDE YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İsveç’ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca’ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haberler
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı’ndan ’Normalleşme ne zaman başlayacak?’ sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı
Bülent Ersoy’un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haberler
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Haberler››Güncel››TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:39: Dr. Gökosmanoğlu: "Tiroit kanserinde erken tanı başarıyı arttırır" - Haber 18:38: Samsun'da sokak hayvanları için dijital besleme noktaları haritası - Haber 18:38: Tunceli'de, Kovid-19 salgınının önlenmesi için ek kararlar alındı - Haber 18:36: Hindistan'dan getirildi, gözyaşları içinde teşekkür etti (2) - Haber 18:36: Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı - Haber 18:13: İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum - Haber 18:05: İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı - Haber 16:57: ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! - Haberler 15:36: Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma - Magazin