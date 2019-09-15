Haberler » Güncel » Haber

Taksici, aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı

Bolu'da bir taksici, tartıştığı ve aynasını kıran kadını "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" diyerek tekme tokat dövdü. Olay anı saniye saniye telefon kamerasına yansıdı.

15.09.2019 20:26

Bolu'da, bir taksici tartışarak taksiden inip, taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat darp etti.

KADINA TEKME TOKAT SALDIRDI

Olay, önceki akşam Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra taksinin aynasını kırdı. Buna kızan taksici aracından inerek kadına tekme tokat saldırdı.

"AYNAYI NİYE KIRIYORSUN! BU AYNA NE OLACAK?"

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darp eden adamı tuttu. Tarafların daha sonra polis çağırarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Taksici, aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:33 Taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdü
21:33 Düğünde tabanca çıkarırken, çocuğu yaraladı
21:30 Belhanda'dan taraftarlara teşekkür
21:30 Gloria Cup Basketbol Şampiyonu CSKA Moskova
21:22 Şanlıurfa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
21:20 Aydın'da ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
21:20 Cumhurbaşkanlığı ucı mtb cup maraton serisi bisiklet yarışları tamamlandı