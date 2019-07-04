04.07.2019 13:06
Haberler» Güncel» Haber

TAKSİNİN ÇARPTIĞI KEDİYE YARDIM İÇİN SEFERBER OLDULAR

TAKSİNİN ÇARPTIĞI KEDİYE YARDIM İÇİN SEFERBER OLDULAR

Haber-Kamera: Serap ILGIN-İSTANBUL DHABağcılar'da taksinin çarptığı kediye kendilerinin çarptığını zanneden otomobildekiler, yaralanan kediye yardım etmek için seferber oldu.


Haber-Kamera: Serap ILGIN-İSTANBUL DHA
Bağcılar'da taksinin çarptığı kediye kendilerinin çarptığını zanneden otomobildekiler, yaralanan kediye yardım etmek için seferber oldu. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde geçen Pazartesi akşamı meydana gelen olayda cadde üzerinde seyreden taksi sürücüsü yola çıkan kediye çarptı. Taksinin arkasından gelen otomobil sürücüsü kediye kendisinin çarptığını zannederek, aracını durdurdu. Otomobil şoförü ve yakınları yaralanan kediyi yakalayıp, tedavi ettirmek istedi. Sürücü kaldırımda yatan kediyi almak için hamle yaptığında kedi kaçtı. Daha sonra çevredekiler de yaralı kediyi yakalamaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kedi kaçarak, uzaklaştı.

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
15:59   Malatya'daki trafik kazası güvenlik kamerasında
15:58   Tavşanlı'da otomobil devrildi: 2 yaralı
15:58   Turizm merkezi Kızkalesi'nde sahil temizliği
15:58   Bitlis'te isal vakalarına karşı uyarı
15:58   Hacı adayları dualarla uğurlandı
15:58   LGS tercihlerinde "Mesleğim Hayatım" portalı başucu kaynağı oldu
15:58   Yılmaz: "Türk dünyası ile dost değil, kardeşiz"