04.07.2019 13:06
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Taksinin çarptığı kediye yardım için seferber oldular

Taksinin çarptığı kediye yardım için seferber oldular

BAĞCILAR'da taksinin çarptığı kediye, kendilerinin çarptığını zanneden otomobildekiler, yaralanan kediye yardım etmek için seferber oldu.

BAĞCILAR'da taksinin çarptığı kediye, kendilerinin çarptığını zanneden otomobildekiler, yaralanan kediye yardım etmek için seferber oldu.
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde geçen Pazartesi akşamı meydana gelen olayda cadde üzerinde seyreden taksi sürücüsü yola çıkan kediye çarptı. Taksinin arkasından gelen otomobil sürücüsü kediye kendisinin çarptığını zannederek, aracını durdurdu. Otomobil şoförü ve yakınları yaralanan kediyi yakalayıp, tedavi ettirmek istedi. Sürücü kaldırımda yatan kediyi almak için hamle yaptığında kedi kaçtı. Daha sonra çevredekiler de yaralı kediyi yakalamaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kedi yarasına rağmen kaçarak, uzaklaştı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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