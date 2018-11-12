Taksinin Çarptığı Yaşlı Kadının Ölümden Döndüğü Anlar Kamerada

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:27



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:27

Bahçelievler'de kaza sonucu kontrolden çıkan bir taksi, motosikletlere çarparak yayaların arasında dalmışıtı. Kazayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntüde yaşlı kadının ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Kaza Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana gelmiş, caddede seyreden ticari taksiye ara sokakta çıkan bir araç çarpmıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, önce park halindeki motosikletlere çarptı, ardından kaldırımda çıkarak yayaların arasına dalmıştı. Kaza ile ilgili yeni çıkan görüntü kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Görüntüde taksi kaldırıma çıkarak önce motosikletlere ardından yaşlı kadına çarpıyor. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle yere yığılıyor. Kadın ardından ayağa kalkarak uzaklaşıyor. - İSTANBUL