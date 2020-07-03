Taksinin motor bölümüne giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye çıkardı

Taksinin motor bölümüne giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye çıkardıBİNGÖL'ün Genç ilçesinde taksinin motor bölümüne giren 1,5 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

03.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:06
Taksinin motor bölümüne giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye çıkardı
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde taksinin motor bölümüne giren 1,5 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yılan, doğaya bırakıldı.
Genç ilçesinde kırsal bölgeye müşteri götüren taksi şoförü Mehmet Değişgeç, dönüş yolunda aracın motor kısmından ses geldiğini fark etti. İlçe merkezine gelen Değişgeç, aracı durdurup motor bölümüne baktığında içeride yılan olduğunu fark etti. Kısa süreli panik yaşayan Değişgeç, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gelen ekipler, yaptıkları çalışma ile 1,5 metre boyundaki yılanı çıkardı. Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı. Taksinin motor bölümüne giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber
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