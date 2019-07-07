07.07.2019 15:37
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Taksinin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu

Taksinin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu

Hatay'da yeşil ışığa yetişmek için hızla giden motosiklet sürücüsü, önüne kıran taksi nedeniyle ölümden kıl payı kurtuldu.

Hatay'da yeşil ışığa yetişmek için hızla giden motosiklet sürücüsü, önüne kıran taksi nedeniyle ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, Antakya-İskenderun Karayolu Havaalanı mevkiinde meydana geldi. Antakya istikametine doğru ilerleyen motosikletli, yeşil ışığa yetişmek için hızını arttırdı. O sırada sol şeritte ilerleyen bir taksi sürücüsü, son anda en sağ şeride geçmek isteyince motosikletliyi sıkıştırdı. Taksiyi gören motosikletli, direksiyonu son anda yol kenarındaki patika alana kırdı. Motosikletli toz duman arasında güçlükle de olsa motosikletini durdurabildi. Motosikletlinin ölümden kıl payı kurtulduğu olay, bir başka aracın kamerasından saniye saniye görüntülendi. - HATAY
Kaynak: İHA
Motosiklet, Hatay, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:07   Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
17:07   Plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
17:01   İzmir'de korkutan yangın
16:58   İzmir'de süs havuzuna giren çocuklar akıma kapıldı
16:56   - Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde feci kaza
16:55   Şişen bileğindeki bileziği itfaiye çıkardı
16:53   Kuzenleri kaza ayırdı