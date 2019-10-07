Taksisinde uyuşturucu ele geçirilen sürücüye gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu takside farklı miktarlarda esrar ve kokain ele geçirilirken, sürücü T.T. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: DHA
Şahinbey Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, şüphe üzerine, taksi sürücüsü T.T.'yi durdurdu. Takside yapılan aramada; 4,90 gram esrar, 45 fişek halinde satışa hazır kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 300 dolar ve 4 bin 850 lira ele geçirildi. Uyuşturuculara ve paralara el koyan ekipler, sürücü T.T.'yi gözaltına aldı.