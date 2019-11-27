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Taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı

Senetle taksitli alışverişlerde tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, her taksit için ayrı senetlere imza atılması gerekli olduğunu belirtti.

27.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:17Taksitli alışverişlerde
Senetle taksitli alışverişlerde tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Tüketici Hakları Derneği Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, her taksit için ayrı senetlere imza atılması gerekli olduğunu belirtti.

Başkan Sabırlı, taksitli alışverişlerde tek senedin geçersiz olduğunu, bunun için satıcının mutlaka uyarılması gerektiğini anlattı. Bu uyarılar dikkate almıyorsa tüketici hakem heyetine giderek imzalanan senedin iptal ettirilebileceğini belirten Hayrettin Sabırlı, "Senetle taksitli bir alışveriş yapıldığında mutlaka her taksit için ayrı bir senet imzalanmalıdır. Tek senet geçersizdir, bunun için satıcı mutlaka uyarılmalıdır. Zira uyarımızı dikkate almıyorsa tüketici hakem heyetine giderek imzaladığımız senedi iptal ettirebiliriz. Eğer bize hem sözleşme hem senet imzalatılıyorsa o işletmeden derhal uzaklaşmamız gerekiyor. Sözleşmeye imza attığımız için o zaten bizi bağlar ancak hem senet hem sözleşme alınıyorsa burada kötü niyet aramalıyız çünkü satıcı her ikisini de işleme koyabilir. İşte o zaman tüketici bir borcu iki kez ödemek durumunda kalabilir. Öte yandan satıcı zaten işini düzgün yapıyorsa bir tek sözleşmeye imza attırmakla yetinebilir çünkü zaten sözleşmeyi mahkemeye vererek çok rahatlıkla tahsil edebilir ayrıca bir senet imzalatıyorsa 'burada bir sıkıntı var' demektir" ifadelerine yer verdi.

"Tüketici hakem heyetine giderek imzaladığımız senedi iptal ettirebiliriz"

Sabırlı, açıklamasının devamında, "Tüketici Kanunu'na göre tüketicinin taksitli alışverişlerinde bir senet imzalaması söz konusu olduğunda bu senetlerin taksit miktarına göre bölünmesi gerekiyor. Mesela 10 bin liralık bir alışveriş yaptık ve bunu 10 taksite böldük. Bununla ilgili tüketiciye 10 bin lira tutarında bir senet düzenlenemez. Düzenlenirse de geçersizdir. Bu senede itiraz edildiğinde hiçbir şekilde işleme konulamaz. Bu yüzden satıcı her taksit için ayrı senet düzenlemek zorundadır. Tüketici her ay bin lira verdiğinde senedini kendisine vermelidir. Bu tür konularda tüketici hakem heyetlerine çok sayıda şikayetin geliyor. Tüketicilerin kötü niyetli satıcılara karşı dikkatli olması gerekiyor" dedi. "Tüketici aynı borcu tekrar ödemek zorunda kalabilir"

Son olarak, tüketicinin aynı borcu ödemek zorunda da kalabileceğini belirten Sabırlı, "Tüketicinin kötü niyetli satıcılara karşı bu durumu iyi bilmesi gerekiyor. Zira tüketici 5 taksiti ödedi, ama satıcının elinde tek parça senet var. O zaman satıcı bunu hiç ödeme yapmamış gibi işleme koyabilir. Yani tüketici taksitli bir alışveriş için tek bir senede imza atarsa ödediği taksit tutarlarını ispatlayamayabilir ya da satıcı kötü niyetliyse bunu işleme koyar ve tüketici yatırdığı taksitleri dahil tüm borcunu tekrar ödemek zorunda kalabilir. Bu yüzden ödeyeceğimiz her taksit için ayrı bir senet imzalamalıyız" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Tüketici Hakları Derneği, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

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