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Taktığı kelepçeyi çıkaramayan çocuğa polis yardım etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yolda bulduğu polis kelepçesini bileğine takan çocuk, kelepçeyi çıkaramayınca polisten yardım istendi.

21.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:18
Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde yolda bulduğu polis kelepçesini bileğine takan çocuk, kelepçeyi çıkaramayınca polisten yardım istendi.
Cumhuriyet Mahallesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan B.Ö. (13), yolda bulduğu polis kelepçesini bileğine taktı. Kelepçeyi çıkaramayan çocuk, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Durumun bildirilmesi üzerine çocuğun bulunduğu sokağa gelen polis ekibi, kelepçeyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı.
Kelepçesi çıkarılan çocuk, yaşadığı sevinç ile polis memuruna sarılarak teşekkür etti.
Ailesine teslim edilen çocuğun ailesine, çocuklarının 20 yaş altında olduğu ve sokağa çıkmaması konusunda da uyarıda bulunuldu. Taktığı kelepçeyi çıkaramayan çocuğa polis yardım etti

Kaynak: AA

Etiketler: Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel
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