Taktikler, tırmanışlar, kaçışlar: La Course 2019

2014’ten beri tek günlük veya iki günlük koşulan La Course by Le Tour de France; bu yıl tek gün, Tour de France’ın 13. etabıyla aynı gün ve aynı yerde koşuldu. Yarışın 19 Temmuz’da yapılmasının önemli bir sebebi, dünyanın en ünlü mayosu olan “Sarı Mayo”nun 100. yaşınıkutladığı gün olmasıydı.



121 kilometrelik yarışta bisikletçiler Pau - Pau rotasında beş tur attılar. La Course 2019’un rotası ve profili ilk açıklandığından beri Marianne Vos favori olarak gösteriliyordu. Profile bakıldığında en dikkat çeken şey finişe 500 metre kala sporcuların karşılaşacağı kısa ama sert, yüzde 17’lik eğime sahip tırmanıştı. Ve CCC-Liv takımı için yarışan Marianne Vos bu tip patlayıcı tırmanışlar, tepelikli rotalar söz konusu olduğunda akla gelen ilk isimdi. Geçen hafta tamamlanan Giro Rosa’da, Hollandalının aldığı dört etabın çoğu buna benzer profillere sahipti. La Course’un ilk koşulduğu 2014 yılının da kazananı olan Vos için gerçekten uygun bir yarış ortamı vardı.



Tabi ki yarış öncesinde Giro Rosa’da pembe mayoyu iki sene üst üste kazanmayı başaran, son iki senenin La Course galibi Annemiek van Vleuten de önemli bir favori olarak görülüyordu. Anna van der Breggen’i geçen sene son metrelerde geçip zafere uzanan formda bisikletçinin kazanma serisini üç yıla çıkarıp çıkaramayacağımerak ediliyordu. Ayrıca geçen sene galibiyeti kıl payı kaçıran, Giro Rosa’da öne çıkan bir başka Hollandalı Anna van der Breggen de galibiyetin önemli adaylarındandı.







Yarışın kaderini belirleyen takım taktiği







Yarış günü geldiğinde, takımlar da favorilerin ve yapabileceklerinin farkındaydı. 121 bisikletçinin start aldığı yarışta belirleyici olan şey takımların, özellikle de CCC-Liv’in taktikleri oldu. Yarış devam ettiği süre boyunca ataklar gelse de bu ataklar sonuç getirmekten uzaktı. Annemiek van Vleuten dahil bisikletçilerin atak denemelerini uzatmamalarının sebeplerinden biri Vos’un her atağa cevap vermesiydi. Hiçbir takım ve hiçbir bisikletçi, finişe gelirken geçilecek 70 metrelik zorlu tırmanışa, üç kez dünya şampiyonu Vos’la birlikte gelmek istemedi.



37 kilometre kala Breggen’in liderliğinde Vos ve van Vleuten’in de aralarında olduğu 11 bisikletçi ile bir atak yapılsa da bu grup beraber çalışmakta zorluk yaşadı ve bir kısmı yakalandı. Geriye kalan beş bisikletçinin içinden sona kalan Mitchelton Scott’tan Amanda Spratt, 24 kilometre sürecek solo atağına böyle başladı. Farkı açan Spratt’i yakalamak için bazı atak denemeleri olsa da başarısız oldu. Takımların burada vermesi gereken bazı kararlar vardı. Eğer Spratt’i çok erken geri getirirlerse belki yeni ataklar olacaktı ve atağı Vos yaparsa durdurulamayacaktı. Mitchelton Scott için koşullar daha rahattı. Spratt belki finişi görecek ya da tükenirse van Vleuten için hâlâşans olacaktı. CCC-Liv’e düşense, pelotonu doğru zamanda harekete geçirip finişe yakın bir zamanda Spratt’i yakalamak ve bu sayede başka bir atağa fırsat vermeden Vos’un zafere ulaşmasını sağlamaktı.



CCC-Liv’in bu riskli taktiği tuttu. Son kilometreye girildiğinde Avustralyalı Spratt hâlâpelotonun 12 saniye önündeydi ancak rakipleri onu görebiliyordu. Tüm taktiklerin üstüne kurulduğu, yarışın bitmesine metreler kala tırmanılan yüzde 17 eğime sahip, 70 metrelik yokuş gerçekten galibi belirleyen yer oldu. Spratt’in solo atağınıbitiren kişi, pelotondan ayrılan Marianne Vos’du. Spratt’in yorulması normalken, diğer bisikletçileri bile silkeleyen sert yokuşta, Vos hiç zorlanmadı ve finiş çizgisine gelmeden kutlamalara başladı. Tahminleri boşa çıkarmadan, çarpıcı bir şekilde galibiyete uzanan 32 yaşındaki bisikletçi, ilk edisyonun ardından ikinci kez La Course’u kazanmış oldu. Kariyerindeki 192. galibiyetine uzanan Vos’un azmi, yarış boyunca dikkat çekerken son tırmanıştaki rahatlığı hayranlık uyandırdı.



Böylece son iki yılda La Course’un galibi son metrelerde belirlendi. Yarış sonrasında Cyclingnews’a konuşan Vos, takım arkadaşlarının rakiplerinin ataklarında çok iyi çalıştıklarını, takımın sürekli kontrollü olmasının onu rahatlattığını söyledi. "Finalde beni doğru pozisyonda tutup, Spratt’i geçebilmem için yardım ederken harika iş çıkardılar." diyerek takım arkadaşlarına teşekkür etti.



Kadın bisikletinin en önemli isimlerinin kozlarını paylaştığı La Course, hatırlanacak bir galibiyet hikayesiyle böylece son buldu.

Kaynak: EuroSport.com