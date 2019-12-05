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Talabani'nin partisi KYB 21 Aralık'ta kongreye gidecek

Vefat eden eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kurucu lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 9 yıl aranın ardından 21 Aralık'ta kongreye gidecek.

05.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:24Talabani'nin partisi KYB 21 Aralık'ta kongreye gidecek
Vefat eden eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kurucu lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 9 yıl aranın ardından 21 'ta kongreye gidecek.
KYB resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, partinin Başkanlık Konseyinin Süleymaniye'de kongre takvimini görüşmek üzere toplandığı belirtildi.
Toplantıda KYB'nin 4'üncü olağan kongresinin 21 Aralık'ta yapılmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, kongre öncesinde delegeleri belirlenme sürecinin 9 Aralık Pazartesi gününden itibaren başlayacağı bildirildi.
Bu arada kongrede boş olan genel sekreterlik makamı için seçim yapılması bekleniyor ancak bunun yerine partide üst düzey birkaç kişinin oluşturacağı yeni bir konsey kurulması da gündemde.
KYB, 1975 yılında kuruldu. Kurucu lider Celal Talabani'nin hayatını kaybetmesinin ardından parti içinde yaşanan çekişmeler nedeniyle kongre sürekli ertelendi. KYB'de en son 1 Haziran 2010'da kongre yapılmıştı.
KYB, Irak'ta 12 Mayıs 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde 18 sandalye kazanmıştı. KYB, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 30 Eylül 2018'de yapılan genel seçimlerde ise ikinci parti konumuna yükselerek 21 milletvekili çıkarmıştı.

Celal Talabani, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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