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Talas'a 2 yeni okul daha

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Talas'ta yaptırılacak 2 yeni okul için 7 milyon liralık kaynak sağladıklarını söyledi.

17.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:18Talas'a 2 yeni okul daha
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Valisi Şehmus Günaydın ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Talas'ta yaptırılacak 2 yeni okul için 7 milyon liralık kaynak sağladıklarını söyledi.

Mevlana ve Kepez Mahallelerine yaptırılacak okullar için daha önce de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Başkan Yalçın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın da sağladığı destek ile 7 milyon liralık kaynak oluşturduklarını ifade etti.

BAKAN VE VALİ'YE TEŞEKKÜR

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Talas'a iki yeni okul daha kazandıracaklarını belirterek, "Sayın Valimiz Şehmuz Günaydın ile yaptığımız görüşmeler neticesinde birisi Mevlana Mahallesi'nde 32 derslikli, diğeri Kepez'de 24 derslikli olmak üzere iki okul yapımı için 7 milyon liralık kaynak sağladık. Okulların yapım ihalesini gerçekleştirdikten sonra kalan kısmını Talas Belediyesi olarak biz tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Katkılarından dolayı Sn. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a da ayrıca teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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