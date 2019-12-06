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Talas'a Diş Polikliniği müjdesi

Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Ahmet Kuzu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

06.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:01Talas'a Diş Polikliniği müjdesi
Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Ahmet Kuzu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette Talas'a bir diş polikliniği kurulması yönünde de mutabakata varıldı.

Hastane yönetimi ile birlikte nezaket ziyaretinde bulunan Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Ahmet Kuzu ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın arasında Talas'ta bir diş sağlığı polikliniği kurulması konusunda fikir birliği oluştu.

180 bine yaklaşan nüfusuyla birçok ilden daha fazla nüfusa sahip olan Talas'ta bir diş hastanesinin eksikliğine dikkat çekilerek Talas'ta bu ihtiyacın giderilmesi için karşılıklı çalışma yapılması yönünde karara varıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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