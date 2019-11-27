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Talas-Anayurt raylı sistem hattı için 30 milyon avroluk kredi

İslam Kalkınma Bankası ve İller Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında Talas-Anayurt raylı sistem hattı için 30 milyon avro kredi sağlandı.

27.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:26Talas-Anayurt raylı sistem hattı için 30 milyon avroluk kredi
İslam Kalkınma Bankası ve İller Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında Talas-Anayurt raylı sistem hattı için 30 milyon avro kredi sağlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin 35. oturumunda İslam Kalkınma Bankası ile ülkedeki farklı projeler için gerçekleştirilen imza törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açılışına katıldığı toplantıda imzalanan anlaşmalar kapsamında Talas-Anayurt raylı sistem hattı da yer aldı.
İslam Kalkınma Bankası ve İller Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında hat için 30 milyon avro kredi sağlandı.
Büyükkılıç, İslam Kalkınma Bankası ile anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte hattın kredisi için tüm işlemlerin tamamlandığını belirtti. 5,8 kilometrelik hattın yapımı için ihale sürecini kısa sürede tamamlayacaklarını ifade eden Büyükkılıç, hattın yapımına en kısa sürede başlanacağını kaydetti.

İslam Kalkınma Bankası, İller Bankası, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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