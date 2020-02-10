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Talas Anayurtspor ile İstanbul Gençlergücü işbirliği protokolü imzaladı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Talas Anayurtspor ile İstanbul ekibi Gençlergücü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

10.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:20Talas Anayurtspor ile İstanbul Gençlergücü işbirliği protokolü imzaladı
Süper Amatör Küme takımlarından Anayurt ile ekibi Gençlergücü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kardeş takım olan iki kulübün başkanı Murat Akgöz ile Özgür Subaşı, bir araya gelerek hem kardeş kulüp hemde işbirliğini geçiren protokolü imzaladı. Kayseri Talas Anayurt Kulübü Başkanı Murat Akgöz yaptığı açıklamada, "İstanbul Gençlergücü SporKulübü Genç Başkanı Özgür Subaşıile kulüplerimizin kardeş kulüp olarak anlaştık. Bir birimize sporcu konusunda destek olacağız. Bu adımla Kayseri Talas Anayurt Spor ve İstanbul Gençlergücüspor kulüplerimiz için çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Biz beraber daha çok genç sporcu kardeşlerimizi futbola ve spora ve amatörden profesyonel spor kulüplerine daha çok oyuncu yetiştirmek istiyoruz. Genç yetenekler bularak onları daha iyi yerlere ve Türk gençliğine daha iyi hizmet etmek için genç sporcu kardeşlerimize spor yaptırmak istiyoruz" dedi. İstanbul Gençlergücü Spor KulübüBaşkanı Özgür Subaşı ise "Kayseri Talas Anayurt Spor alt yapı takımlarıyla amatör kümede mücadele eden bir camia. Biz İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü camiası olarak Kayseri Talas Anayurt Spor Kulübü ile birlikte kardeş kulüp olma kararı aldık. Türk futboluna ve gençlerimize daha güzel hizmet etmek için her konuda birbirimize destek olacağız ve gençlerimizi daha iyi yerlere getirmek onlara spor yaptırmak için çalışmalar yürüteceğiz. İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü ve Kayseri Talas Anayurt Spor Kulübü, kardeş kulüp olarak alt yapılarda ve A takımlarda birbirimize ve gençlerimize sporcu kardeşlerimize destek olacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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