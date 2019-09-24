Talas Belediye Başkanı kimdir? Mustafa Yalçın kimdir?

Kayseri'nin Talas ilçesinde bilboardlarda dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'in photoshopla başörtüsü takılmış görüntüsünün olduğu görüldü. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Selena Gomez'in görselleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama sonrası akıllara gelen Mustafa Yalçın kimdir ve Talas neresidir gibi soruların cevapları haberimizde…

MUSTAFA YALÇIN'DAN "SELENA GOMEZ" PAYLAŞIMI

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medyada viral haline gelen Selena Gomez'in başörtülü göründüğü bilboard görseli hakkında açıklama yaptı.

Selena Gomez'in photoshoplu bilboard görseli

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalçın, "Sosyal medyada birkaç ergen çocuğun şaka yollu ortaya attığı türbanlı 'Selena Gomez' çılgınlığı 'yuvarlanan kartopu' misali koca koca haber sitelerine malzeme oldu ya! Gülsem mi, ağlasam mı, bilemedim." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yalçın açıklama

MUSTAFA YALÇIN KİMDİR?

1962 yılında Kayseri'de doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladıktan sonra 1983 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 10 yıl öğretmen olarak çalıştıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne KAYSU (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak göreve başladı.

Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekilliğinde bulunduktan sonra 1997-1999 yılları arasında KAYSU Genel Müdürlüğünü yürüten M. Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik Görevlerini Üstlenmiştir. 2019 Yerel seçimleri sonucunda Talas Belediye Başkanı seçilmiştir.

TALAS NERESİ?

Talas, 1913 yılında Kayseri Sancağının Merkez Kazasına bağlı köy iken nahiye merkezi yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte mülkiye taksimatı kayıtlarına göre, 1926 yılında Kayseri Vilayetinin Merkez kazasına bağlı dört nahiyeden birisi durumundadır. 1987 yılında ilçe olmuştur. İlçemiz 2004 yılında Talas merkez ve 4 köyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandına dâhil olmuştur. Başakpınar, Erciyes, Zincidere, Kuruköprü ve Kepez Belde Belediyeleri Talas Belediyesine mahalle olarak katılmıştır. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında bu köyler mahalleye dönüştürülmüştür. 2017 yılı TÜİK verilerine göre Talas, 155.024 nüfusuyla merkez ilçe konumundadır.