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Talas Belediye Başkanı Yalçın ve KESOB Başkanı Övüç'ten yeni yıl mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

31.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:22 Talas Belediye Başkanı Yalçın ve KESOB Başkanı Övüç'ten yeni yıl mesajı
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Yalçın mesajında, insanlık ve kulluk sınavının kazanılacağı nice yıllar geçirilmesi temennisinde bulundu.
Yılları insanlık adına faydalı geçirmenin önemini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:
"Talas Belediyesi olarak 2019 yılını bu anlamda dolu dolu geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem kırsal mahallelerimizde hem de ilçe merkezimizde birbirinden önemli hizmetler ürettik, yatırımlar yaptık, etkinlikler düzenledik. Önümüzdeki yıl da aynı anlayışla hizmet üretmeye ve insanımıza yararlı işler yapmaya gayret edeceğiz. Ben bu vesile ile insanlık ve kulluk sınavını kazanacağımız nice günlere, aylara, yıllara sağlık ve afiyetle ulaşmayı diliyorum. 2020 yılı başta ilçemiz ve şehrimiz olmak üzere ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı gelişmelerin yaşandığı bir yıl olsun."
KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ün mesajı
KESOB Başkanı Ahmet Övüç de, 2020 yılını karşılamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını anlatarak, "Yeni yılın, çalışma azmimizin artarak yükseldiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı bir yıl olması için güç birliğiyle çalışacağız. Şehrimizin ve ülkemizin her alanda gelişmesi, ilerlemesi ve kalkınması için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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