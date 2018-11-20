Talas Belediyesi 15 Bin Metrekare Kilitli Parke Yapılacak

20 Kasım 2018 Salı 10:00



20 Kasım 2018 Salı 10:00

Talas Belediyesi ekipleri, ilçe merkezindeki hizmetleri yukarı mahallelere de götürme çalışmaları kapsamında 15 bin metrekare kilitli parke yapımına başladı.Köyken mahallelere dönüştürülen bölgelerdeki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, merkezdeki hizmetlerin aynısını yukarı mahallelere de götürmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Palancıoğlu, vatandaşların yaşadıkları bölgede bütün ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdiklerini belirterek, "Bunun için yukarı mahallelerimize özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçe merkezinde ne hizmet varsa kırsala da götürmeye çalışıyoruz." dedi.Başkan Palancıoğlu, yukarı mahallelerin özellikle toz ve çamurdan arınması için kış öncesi çalışmaları hızlandırdıklarının altını çizerek, "Bu kapsamda ihalesini gerçekleştirdiğimiz bölgelerde toplamda 15 bin kilitli parke yapımını hızlandırdık. Hava şartları el verdiği ölçüde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece vatandaşlarımızın bölgelerindeki yaşam kalitelerini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.Başkan Palancıoğlu, dört mahallede başlayan toplamda yedi mahalledeki kilitli parke çalışmalarıyla ilgili şöyle konuştu: "Şuana kadar Yamaçlı ve Ardıç mahallelerimizde mezarlık yolları, Süleymanlı mahallemizde ara yollar ve sosyal tesis çevresi, Çömlekçi mahallemizde ara yollara kilitli parke çalışmalarımız sürüyor. Bunların yanı sıra Kuruköprü, Çevlik ve Çatakdere mahallelerimizde muhtelif yerlere kilitli parke yapımına başlayacağız." - KAYSERİ