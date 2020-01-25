Haberler » Güncel » Talas Belediyesi deprem bölgesine gitmek isteyen öğrencilere ulaşım desteği verecek - Haber

Talas Belediyesi deprem bölgesine gitmek isteyen öğrencilere ulaşım desteği verecek

Talas Belediyesi, Kayseri'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerine ulaşmak isteyen öğrencilere ulaşım desteği verecek.

25.01.2020 23:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:47Talas Belediyesi deprem bölgesine gitmek isteyen öğrencilere ulaşım desteği verecek
Belediyesi, 'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerine ulaşmak isteyen öğrencilere ulaşım desteği verecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkan Yalçın, "Kayseri'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere, Talas Belediyesi olarak ulaşım desteği sağlayacağız. Öğrenciler 0505 669 63 35 numaralı telefonla iletişime geçebilirler" dedi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Kayseri, Deprem, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:12  Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu
01:08  Kayseri'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si bebek 8 kişi yaralandı
01:08  Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
01:00  Bakanlar deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı
00:53  DHA YURT BÜLTENİ - 16
26.01.2020 01:15:30