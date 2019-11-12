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Talas Belediyesi ekipleri ilçedeki fırınlarda denetim yaptı

Talas Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçedeki fırın ve unlu mamul satan işletmelerde denetim yapıldı.

12.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:28Talas Belediyesi ekipleri ilçedeki fırınlarda denetim yaptı
Talas Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçedeki fırın ve unlu mamul satan işletmelerde denetim yapıldı.
Belediyen yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimde ekmeklerin gramajını kontrol eden ekipler, hijyen standartlarına uygunlukla ilgili incelemelerde bulundu.
İşletmelerde hijyen, gramaj ve ambalaj gibi konuların üzerinde durulduğu denetlemede zabıta ekipleri, ruhsat ve evrak kontrolleri de gerçekleştirdi.
İlçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerde imalathaneler başta olmak üzere malzeme depoları ve araç gereç gibi çeşitli alanlarda denetim yapıldı.
Çalışanların temizlik ve hijyene gösterdiği önemin de dikkate alındığı incelemeler sonunda şartlara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Talas Belediyesi, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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