Haberler » Güncel » Talas Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor - Haber

Talas Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor

Talas Belediyesi son dönemlerde gerçekleştirdiği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına canlılık katmaya devam ediyor.

11.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:38Talas Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor
Belediyesi son dönemlerde gerçekleştirdiği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına canlılık katmaya devam ediyor.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, film festivalinden devlet halk dansları gösterisine, antika günlerinden konserlere kadar belediye birçok önemli etkinliğe imza atıyor.
7. Kayseri Film Festivaline ev sahipliği eden Talas Belediyesi, kentte film dolu 4 gün yaşanmasına vesile oldu.
Çok sayıda oyuncu, yönetmen, yapımcı ve sinema yazarı film festivali dolayısıyla 4 gün boyunca Kayseri ve Talas'ı tanıma imkanı buldu.
Talaslılar ayrıca Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun "Zafere Doğru' isimli gösterisine yoğun ilgi gösterdi.
Öte yandan 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Talas'ta Zekai Tunca konser verdi.
Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi Zekai Tunca ile eğitim camiasını Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde buluşturan Talas Belediyesi, öğretmenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Tasavvuf Musikisi'nin önde gelen isimlerinden olan Mehmet Kemiksiz de yine bu dönemde sahne alarak sevilen ilahi ve kasidelerini Kayserililer için seslendirdi.
Talas Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlik olan antika günleri de giderek büyüyor.
Her ayın ikinci pazar günü Harman Mahallesi Meydanı'na kurulan Antika Pazarı'nda antikacılar ile kolleksiyonerler ve antika meraklıları bir araya geliyor.
Yapılan kültür sanat etkinliklerini değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her yaştan ve her kesimden insana hitap edecek kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.
Yalçın, "Hem Talas'ın hem de bir anlamda şehrin kültür sanat hayatına renk katacak, insanların özellikle akşamları birkaç hoş saat geçirebilecekleri faaliyetler düzenlemek için çaba sarf ediyoruz. Film festivalinden konserlere, halk dansları gösterisinden anma programlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz. İnşallah bundan sonra da buna benzer etkinliklere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:30 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber
14:30 Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı - Haber
14:30 İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi - Haber
14:29 Büyükçekmece'de camideki musluk hırsızı kamerada - Haber
14:24 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 14:39:43