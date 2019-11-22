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Talas Belediyesi'nden anne adaylarına kurs

Talas Belediyesi, ilçedeki anne adaylarına doğum öncesi hazırlık kursu düzenleyecek.

22.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:32Talas Belediyesi'nden anne adaylarına kurs
Talas Belediyesi, ilçedeki anne adaylarına doğum öncesi hazırlık kursu düzenleyecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek kursta anne adaylarına alanında uzman doktorlar tarafından gebelikte beslenme, nefes egzersizleri, doğum anestezisi, gebelik süresi, yeni doğan ve çocuk sağlığı gibi konularda eğitim verilecek.
25 Kasım Pazartesi günü 13.00-16.00 saatleri arasında Talas Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek eğitimde bütün katılımcılara bebek bakım seti ve anne sütü artırıcı verilecek.
Ayrıca etkinliğe katılan anneler arasında yapılacak çekilişle beşik, taburcu çekimi, konsept oda süsleme, anne bebek çantası, bebek SPA hizmeti ve bebek cilt bakım seti hediye edilecek.

Talas Belediyesi, Memorial, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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