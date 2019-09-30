Talas Belediyesi'nden Cumhuriyet Kupası

Talas Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik futbol turnuvası düzenliyor.



Kayseri'deki tüm üniversitelerden öğrencilerin takım kurup katılabileceği Cumhuriyet Kupası'nda şampiyon takıma 3 bin lira ödül verilecek. İkincinin 2 bin lira ödül alacağı turnuvayı üçüncü tamamlayan takım da 1.000 liralık ödülün sahibi olacak.



11 Ekim'e kadar devam edecek olan başvurular, Talas Belediyesi Selçuklu Kültür Evi (Anayurt), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yemekhanesi (İlahiyat Fakültesi yanı), ERÜ Yeni Yemekhanesi (Turizm Fakültesi arkası) ve 15 Temmuz Yerleşkesi Yemekhanesine yapılabilecek.



8 as 4 yedek toplam 12 kişiden oluşacak takımlarda oyuncuların aynı üniversiteden olması gerekiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA