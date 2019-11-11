Haberler » Güncel » Talas Belediyesi'nden Geleceğe Nefes Kampanyasına Tam Destek - Haber

Talas Belediyesi'nden Geleceğe Nefes Kampanyasına Tam Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde başlattığı "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:32Talas Belediyesi'nden Geleceğe Nefes Kampanyasına Tam Destek
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün genelinde başlattığı "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Belediyesi'nin de katıldığı kampanyada Talas'ın Çatakdere Mahallesinde 11 bin 111 fidan dikildi.

Türkiye genelinde yoğun ilgi gören "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına Talas Belediyesi de katılarak 11 bin 111 fidanı toprakla buluşturdu. 11 Kasım saat 11.11'de başlayan etkinliklerde Talas'ın Çatakdere Mahallesinde 7 okuldan bin beş yüz öğrenci ve gönüllülerin katılımıyla fidanlar geleceğe nefes vermek için dikildi.

Çatakdere Mahallesinde yer alan Talas Belediyesi'ne ait 146 bin metrekarelik alanda gerçekleşen fidan dikimi etkinliğine katılan vatandaşlara Talas Belediyesi tarafından teknik ekip ve araç gereç temininin yanı sıra ikramlarda da bulunuldu.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Talas Belediyesi'nin de destek verdiği "geleceğe nefes ol" kampanyasına katılan vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenler daha yeşil bir Talas için yaptığı çalışmalarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Talas Belediyesi'nin kampanyaya verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Yalçın'ın göreve geldiği günden beri yeşil Talas için çalışan biri olduğunu ve bu hizmetlerin ilçenin geleceğine önemli katkılar sağladığını söylediler. - KAYSERİ

Orman Genel Müdürlüğü, Talas Belediyesi, Türkiye, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:38 Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
18:36 Forum Çamlık AVM 10 bin fidanı toprakla buluşturdu
18:36 DHA YURT BÜLTENİ - 22
18:35 Bakan Varank sanayicilerle bir araya geldi
18:29 Şemdinli'de fidan dikimi
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:41:04