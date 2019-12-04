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Talas Belediyesi'nden Vali Günaydın'a sunum

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tahsisi Talas Belediyesine ait olan Ali Dağı mesire alanında yapacakları projeler hakkında Vali Şehmus Günaydın'a sunum yaptı.

04.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:01Talas Belediyesi'nden Vali Günaydın'a sunum
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tahsisi Talas Belediyesine ait olan Ali Dağı mesire alanında yapacakları projeler hakkında Vali Şehmus Günaydın'a sunum yaptı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sunuma Vali Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile konu ile ilgili belediye personelleri katıldı.

Ali Dağı mesire alanında öncelikle hava sporlarını ve faaliyetlerini öne çıkaracak, haricinde farklı spor ve sosyal donatıları da içerisinde barındıran projeler hakkında Vali Günaydın'a sunum yapan belediye yetkilileri, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Vali Günaydın ise, Talas Belediyesinin önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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