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Talas Belediyesi'nin restorasyonuna ""En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Ödülü"

Talas Belediyesi, tarihi ve kültürel varlıkları koruma çalışmaları kapsamında Sign Of The City Awards Proje Yarışması'nda tarihi eski belediye binasının ve çevresinin turizme kazandırılması projesiyle ödül aldı.

12.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:28Talas Belediyesi'nin restorasyonuna
Belediyesi, tarihi ve kültürel varlıkları koruma çalışmaları kapsamında Sign Of The City Awards Proje Yarışması'nda tarihi eski belediye binasının ve çevresinin turizme kazandırılması projesiyle ödül aldı.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'da gerçekleştirilen ödül töreninde Talas Belediyesi, gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışmalarından olan Sign Of The City Awards Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldü.
Tarihi dokusu ve kültürel varlıklarıyla bilinen ilçedeki yapıları restorasyonuyla adından söz ettiren Talas Belediyesi'ne, bu kapsamda "En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Ödülü" verildi.
Talas Belediye Başkan Yardımcısı İlker Sülev, belediye adına ödülü Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'tan aldı.
Ödüle layık görülen çalışmada, Tablakaya Mahallesi'nde bulunan 1950'li yıllarda yapılan tarihi eski belediye binası ve çevresi restore edilerek turizme kazandırıldı.
Projeyle, Tablakaya Mahallesi ve tarihi binanın bulunduğu 1842 metrekarelik sokağın geçmişi yaşatılarak gelecek nesillere kenti anlamaları ve ziyaretçilere açılarak turizmin gelişmesi amaçlanıyor.

Talas Belediyesi, İstanbul, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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