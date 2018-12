Talas Belediyesi Personeline Güvenli Sürüş Eğitimi Verildi

13 Aralık 2018 Perşembe 11:57



Talas Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğince belediyede görevli araç kullanan personele yönelik güvenli trafik ve sürüş eğitimi verildi.Belediye Meclis Salonunda düzenlenen eğitime her birimden araç kullanan personel katıldı. İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Teyfik Çakas tarafından verilen eğitimde trafikte yapılan yanlışlar ve dikkat çeken istatistiki bilgiler anlatıldı.Teyfik Çakas, amaçlarının güvenli bir trafik olduğunu belirterek, "Burada anlatacağımız konular sizlerin işinizden ziyade günlük hayatta da kullanabileceğiniz trafik kurallarından oluşuyor." dedi.Dünya Sağlık Örgütünün verilerine dikkat çeken Çakas, "Her yıl dünyada 1.2 milyon insan trafik kazalarında ölüyor, 20 ile 50 milyon insan yaralanıyor. Ölümlerin yüzde 92'si az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanıyor." diye konuştu.Çakas, ülkemizde yaşanan trafik kazalarında her yıl ortalama iki küçük ilçenin yok olduğuna dikkat çekerek, "Ama biz bunun farkında değiliz. Ateş maalesef düştüğü yeri yakıyor. Bu yüzden lütfen trafik kurallarına uymaya özen gösterelim." şeklinde konuştu.Ölümlü kazaların azaltılmasına yönelik çalışmaları anlatan Çakas şöyle konuştu: "Güvenli bir trafik oluşturabilmek için 4 faktör önemli. Bunlar; eğitim, altyapı, denetim ve acil yardım. Burada da istatistiki verilere göre en önemli faktör eğitim. İl Emniyet Müdürlüğü olarak biz geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine ağırlık veriyoruz. Geçen yıl 480 okulumuzda 60 bin öğrencimize eğitim verdik. Her yıl ilimizdeki tüm okullarımızda bu eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlerin amacı siz anne ve babalarımızın çocuklarımıza yeteri kadar trafik eğitimi verememesi." - KAYSERİ