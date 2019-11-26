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Talas Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Talas Belediyesinin teknik görevlilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

26.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:52Talas Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
Belediyesinin teknik görevlilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye konferans salonunda düzenlenen programa, park bahçeler, temizlik işleri ve fen işleri gibi teknik iş kollarında görevli personel katıldı.
İş güvenliği uzmanı Aylin Aygan, kazalara karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.
Günlük iş sirkülasyonu esnasında yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesinin amaçlandığı programda, personele verimli çalışma hakkında da bilgi verildi.

Talas, Güncel

Kaynak: AA

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