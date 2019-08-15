Haberler» Güncel» Haber

Talas Belediyesi personelleri bayramlaştı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramının ardından ilk mesai gününde güne belediye hizmet binasındaki birimlerde görevli personelle bayramlaşarak başladı.

15.08.2019 12:21 Talas Belediyesi personelleri bayramlaştı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramının ardından ilk mesai gününde güne belediye hizmet binasındaki birimlerde görevli personelle bayramlaşarak başladı.

Başkan yardımcılarıyla birimleri tek tek dolaşan Başkan Yalçın, çalışanlarla tokalaştı. Personelle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, kendilerinin bayramlarını kutladı. Belediyedeki vatandaşların da bayramlarını tebrik eden Başkan Yalçın, bayramın birlik beraberlik ve yakınlaşma olduğunu belirterek; "Allah ailenizle, çocuklarınızla ve bütün sevdiklerinizle sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara eriştirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:54   Aydın'da bir akrep 37 yavru doğurdu
12:54   Elbistan Belediyesi'nden 100 çocuğa bisiklet
12:53   Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
12:53   Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
12:50   KOCAELİ Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
12:49   Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü
12:49   Mamak ve Beypazarı'nda bayramlaşma