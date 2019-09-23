Talas Belediyesi şarkıcı Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü taktı

Kayseri Talas Belediyesi şehir merkezine astığı billboardlarda dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'i türbanlı gösterdi.
Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ınimzası ile 'Öğrenci kenti Talas'ımıza hoşgeldiniz' yazan billboarda ünlü şarkıcının fotoğrafına photoshopla oynanarak türban eklendi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Gomez'in hayran sayfalarının dikkatini çeken billboard sosyal medyada gündem oldu.
TÜRK KULLANICILARDAN DA YORUMLAR GELDİ
Talas Belediyesi'nin Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü takması Türk kullanıcıların da dikkatinden kaçmadı.
SELENA GOMEZ KİMDİR?
Temmuz 1992'de Teksas'da doğan Amerikalı oyuncu ve şarkıcıdır. Gomez ailesinin tek çocuğudur.