Haberler » Güncel » Haber

Talas Belediyesi şarkıcı Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü taktı

Kayseri Talas Belediyesi, şehir merkezine asılan billboardlarda dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü taktı. Bilboardlar sosyal medyada gündem oldu.

23.09.2019 17:18

Kayseri Talas Belediyesi şehir merkezine astığı billboardlarda dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'i türbanlı gösterdi.

Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ınimzası ile 'Öğrenci kenti Talas'ımıza hoşgeldiniz' yazan billboarda ünlü şarkıcının fotoğrafına photoshopla oynanarak türban eklendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gomez'in hayran sayfalarının dikkatini çeken billboard sosyal medyada gündem oldu.

TÜRK KULLANICILARDAN DA YORUMLAR GELDİ

Talas Belediyesi'nin Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü takması Türk kullanıcıların da dikkatinden kaçmadı.

SELENA GOMEZ KİMDİR?

Temmuz 1992'de Teksas'da doğan Amerikalı oyuncu ve şarkıcıdır. Gomez ailesinin tek çocuğudur.

Talas Belediyesi şarkıcı Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü taktı

Selena Gomez, Kayseri, Talas, Yaşam, Dünya, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
19:31 Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü, 4 yaralı
19:30 Sokak köpeğini acımasızca vurdular
19:30 İran'dan "Basra Körfezi'nin güvenliği için koalisyon" önerisi
19:28 Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı
19:28 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye IMF'den kimin medet umduğunu gördü
19:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Türkiye ve Rusya'nın iş birliğini memnuniyetle müşahede ediyoruz"
19:26 TBB Başkanı Feyzioğlu Siirt'te