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Talas Belediyesi tepeyi kızak alanına çevirdi

Talas Belediyesi doğal tepeyi kızak alanına çevirdi, çocuklar doyasıya eğlendi.

06.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:38 Talas Belediyesi tepeyi kızak alanına çevirdi
Belediyesi doğal tepeyi kızak alanına çevirdi, çocuklar doyasıya eğlendi.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'nde yer alan doğal tepede kar yağışından önce çalışmalara başlayarak taşları temizleyen ve güvenlik için çevresine file geren Talas Belediyesi, çocukların kayabilmesi için ortam hazırladı.
Ertesi gün yağan karla tepe, çocuklar için kızak alanına dönüşünce ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Bazen tek başlarına bazen de anne babalarıyla tepeden aşağıya hem kızaklarla hem de naylonlarla kayan çocuklar, keyifli dakikalar geçirdi.
Çocukların yaşadığı eğlenceye ortak olan anne ve babalar da hazırlanan ortam için Talas Belediyesine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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