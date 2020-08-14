Talas Belediyesi, üniversitenin atıl arazisinde nohut yetiştirdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediyenin Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) Başakpınar yerleşkesindeki 200 dekarlık atıl arazide yetiştirdiği nohudun hasadına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazineye ait atıl durumdaki arazilerin çiftçilerin kullanımına açılması ve "ekilmeyen bir karış toprak kalmasın" çağrısı üzerine çalışma başlatan Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 500 dekar atıl arazinin ekimini sağladı.

AGÜ Başakpınar yerleşkesindeki 200 dekarlık alanda da kendi imkanlarıyla nohut ekimi yapan belediye, çiftçilere de atıl arazilerin ekimi için tohum desteği verdi.

Yerleşkede bugün başlayan nohut hasadını takip eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde aldıkları kararın meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Salgın döneminde meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçilerle toplantılar yaptıklarını ve alınan karar doğrultusunda tarım il ve ilçe müdürlükleriyle birlikte harekete geçtiklerini belirten Yalçın, "Bölgemizin iklim ve toprak şartlarına nohut, fasulye, yeşil mercimek gibi ürünlerin uygun olduğunu tespit ettik. Daha sonra çiftçiye 13 ton tohum dağıttık. Toplam 700 dekar yer ekildi. Bu ekimin 200 dekarını, AGÜ Başakpınar kampüsü içinde uyguladık" dedi.

"Koronavirüs sürecini yoklukla değil varlıkla aşıyoruz"

Yalçın, yaklaşık 8 yıldır işlem görmeyen AGÜ yerleşkesindeki araziye, farklı bir yöntem uygulayarak anıza doğrudan ekim yaptıklarını dile getirdi. Yalçın, şunları kaydetti:

"Belediye olarak çiftçilerimize anıza doğrudan ekim yapabilecekleri makineyi de sağladık. Bu yöntemle de çiftçilerimiz ve biz mazottan kar ettik. Kompoze gübre makinası aldık ve doğal gübre kullandık. Burada da bir avantaj sağladık. Neticede emeklerimiz boşa çıkmadı. Herkese tavsiye ediyorum. Evinin bahçesinde, balkonunda, köyünde bir karış tarlası olan boş bırakmasın. Koronavirüs sürecini yoklukla değil varlıkla aşıyoruz. Bize inanıp anıza doğrudan ekim yapan çiftçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Buradan çıkan mahsulü ne yapacağımıza karar vermedik ama aşevimizden faydalanan insanlar için kullanabiliriz. Şu anda 136 aile oradan faydalanıyor, bu insanlarıma AŞ olur, dağıtırız da."

Daha sonra Yalçın ve beraberindekiler araziyi gezerek, hasat edilen ürünleri inceledi.

AGÜ Başakpınar yerleşkesindeki 200 dekar araziden yaklaşık 30 ton nohut rekoltesi bekleniyor.