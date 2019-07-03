03.07.2019 13:55
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Talas Belediyesi ve MMO arasında Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Protokolü İmzalandı

Talas Belediyesi ve MMO arasında Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Protokolü İmzalandı

Talas Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası arasında, belediye sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik kontrolleri protokolü imzalandı.

Talas Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası arasında, belediye sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik kontrolleri protokolü imzalandı.

Resmi Gazetede yayımlanan 'Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği' gereğince asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığının tespiti için idare sınırları içinde bulunan yapılardaki asansörlerin yılda en aç bir defa periyodik bakımlarının yapılması zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik sonrasında Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ile Talas Belediyesi arasında 4 yıl süreyle ilçe sınırları içindeki asansörlerin periyodik bakımının yapılması için protokol imzalandı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Makina Mühendisleri Odası, Talas Belediyesi, Gazeteler, Kayseri, Güncel

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