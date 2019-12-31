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Talas Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor

Talas Belediyesi kış şartlarından dolayı yaban hayvanları için belirlenen noktalara yem bırakıyor.

31.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:58 Talas Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor
Belediyesi kış şartlarından dolayı yaban hayvanları için belirlenen noktalara yem bırakıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belediye tarafından ilçedeki beslenme noktalarına yemler bırakılıyor.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her canlının kendileri için değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Talas genelinde 20 farklı alandaki besleme noktalarına bıraktığımız ekmek ve yemlerle kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanların aç kalmasının önüne geçiyoruz. Ali Dağı çevresi, Zincidere ve Tavlusun mahalleleri ile Patiköy çevresinde yer alan noktalara günlük olarak yaklaşık 50 kilogram yem ve ekmek bırakıyoruz. Bu uygulama kış şartlarının kendini hissettirdiği sürece devam edecek."

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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