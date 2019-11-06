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Talas Belediyesi YAPEX Fuarı'nda

Talas Belediyesi, YAPEX Restorasyon, Kültür Mirası ve Koruma Fuarı'nda stand açtı.

06.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:00 Talas Belediyesi YAPEX Fuarı'nda
Talas Belediyesi, YAPEX Restorasyon, Kültür Mirası ve Koruma Fuarı'nda stand açtı. 6-8 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan fuarda Talas'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri sergileniyor.

Fuarla birlikte eşzamanlı olarak Tarihi Kentler Birliği Toplantısı da düzenlenecek ve ödül töreninin yanı sıra çeşitli eğitim programları gerçekleştirilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Meclis Üyesi Murat İlhan'ın Talas'ı temsil ettiği fuarda Talas Belediyesi standı ilk günden ilgi odağı oldu. Başta Rota Talas olmak üzere Talas'ta yer alan çok sayıda tarihi ve turistik eser ile kültürel mirasımızdan yansımaların sergilendiği Talas standı çok sayıda ziyaretçi tarafından gezildi.

YAPEX Fuarı'nda Kayseri'den Talas Belediyesi'nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin de standı bulunuyor. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Antalya, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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